Mondiali di Zurigo 2024 come sta Filippo Ganna | le incognite verso la caccia al tris a cronometro

(Di sabato 21 settembre 2024): laal. Se l’avventura dila prova adi questidi ciclismo in terra svizzera fosse un film potrebbe essere intitolata così. L’azzurro si avvicina alla corsa contro il tempo di domenica 22 settembre con la voglia di riscattare le due medaglie d’argento conquistate una aidi Glasgow, un anno fa, e l’altra alle recenti Olimpiadi di Parigi. Tornare sul tetto del mondiale dopo i due titoli conquistati nel 2020 e 2021, rispettivamente a Imola e Bruges.arriva a questo appuntamento con i gradi del grande protagonista. È uno dei favoriti per un posto sul podio e per la vittoria finale. E non solo per la sua storia e per il ruolo di vice-campione mondiale e olimpico, ma anche per lo stesso percorso. Il tracciato è da veri specialisti della disciplina, con una lunghezza di ben 46,1 chilometri.