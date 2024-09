Milan ricordi Lopetegui? Il suo rendimento in Premier lascia a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 21 settembre 2024) Corteggiato dalper sostituire Pioli,fa già discutere inLeague: ilcon il West Ham. Julenfa già discutere. Corteggiato durante la primavera dalper sedere sulla panchina rossonera dopo l’addio di Stefano Pioli, il tecnico spagnolo è già in discussione. I tifosi rossoneri avevano avuto una forte influenza sul mancato arrivo dell’ex Real Madrid, ritenuto un allenatore non all’altezza del club. Dopo la sconfitta odierna contro il Chelsea, alla guida del West Ham sono solamente quattro i punti guadagnati nelle prime cinque giornate: un avvio mai così negativo nella storia del club.League, panchina già a rischio per: peggior avvio nella storia del West Ham Dopo una buona stagione con David Moyes sulla panchina, il West Ham è alle prese con un periodo storico mai così negativo.