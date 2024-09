L’ultimo regalo di Giuseppe | Donati fegato e cornee nostro padre vive ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Sapere che grazie aè stato salvato qualcuno ci ha dato pace, pur nel dolore. È come se babbo continuasse are in altre persone". A parlare sono Daniela e Monica, le figlie diZafrani, il 72enne di Petriolo, molto amato e benvoluto in paese, che si è spento mercoledì all’ospedale di Macerata. Era stato colpito da un malore improvviso nella notte tra sabato e domenica, in casa. La famiglia – le figlie e la moglie Patrizia, gli amori della sua vita – hanno acconsentito alla donazione di organi e tessuti. L’espianto è avvenuto in ospedale a Macerata, dove un’équipe multidisciplinare del circuito Nord Italia Transplant ha prelevato(queste ultime destinate alla Banca degli occhi di Fabriano).