LIVE Trento-Monza 0-0 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | partono forte i brianzoli 7-11

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-11 Rohrs vincente da zona 4 in parallela 7-10 Mano out Di Szwarc da zona 2 7-9 Out Rychlicki da seconda linea 7-8 Primo tempo Di Martino 7-7 Mano out Lavia in pipe 6-7 Mano out Szwarc da zona 4 6-6 Vincente Rychlicki da zona 2 5-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Cachopaaaaaaaaaaaaaaa 5-5 Mano out Marttila da zona 4 5-4 Errore al servizio4-4 Mano out di Szwarc da seconda linea 4-3 Primo tempo Beretta 4-2 Mano out Lavia da zona 4 3-2 La pipe di Marttila 3-1 Out Szwarc da seconda linea 2-1 Primo tempo Kozamernik 1-1 Vincente Rohrs da zona 4 1-0 Primo tempo Kozamernik 18.18: Formazione titolare per, Di Martino in campo per18.17: In casamancano Averill e Juantorena e anche il tecnico Eccheli che è al matrimonio del figlio 18.16: Squadre che entrano in campo 18.