Lido di Camaiore nuova vita per l’ex Arlecchino

(Di sabato 21 settembre 2024)di(Lucca), 21 settembre 2024 – E’ stato presentato adidal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, assieme al sindaco di, Marcello Pierucci, il progetto definitivo del nuovo, che avrà altezza, volume e superficie maggiori del precedente. Per anni il rudere dell’, all’inizio nord della passeggiata del, è stato un rudere che sfregiava la bellezza del posto. Adesso, dopo la demolizione dei mesi scorsi, arriva una. Si tratta di un complesso di tre piani più il seminterrato. In un contesto totalmente rigenerato, lastruttura si propone come un centro multifunzionale con spazi dedicati alla cultura, al lavoro e al ristoro, con un galleria centrale, una sala convegni e una terrazza panoramica.