La Salernitana sbatte su Bardi | la Reggiana ringrazia e porta a casa un punto

(Di sabato 21 settembre 2024) Reggio Emilia, 21 settembre 2024 – Torna ala, è lo fa con lo 0-0lingo con la: un risultato che può starci alla fine, anche se i campani hanno impegnato spesso(in grandissima giornata) con un secondo tempo dove laha sofferto. Anche i ragazzi di Viali, però, si mangiano le mani, ad esempio, per una clamorosa traversa interna colpita danova. Le vere occasioni nel primo tempo sono quattro, due per parte: lava vicina al gol dopo appena 33 secondi con Vergara (sinistro da buona posizione parato da Sepe) e al 30’ con una clamorosa traversa dinova direttamente da calcio di punizione.vicina alla gioia, invece, all’11’ con Braaf (para bene), e al 25’ con Wlodarczyk, e in questo casoè super da pochi passi con un vero miracolo coi piedi.