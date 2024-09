Juventus affetta da ‘pareggite’? Contro il Napoli il terzo 0-0 E Vlahovic diventa un caso | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024)la Roma,l’Empoli e adesso ancheil. Tre 0-0 consecutivi per la. Primi sintomi di? Il successo per 3-1 in Championsil PSV aveva scrollato di dosso un po’ di polvere accumulata negli ultimi turni di Serie A ma il ritorno nei confini nostrani ha riproposto lo stesso scenario delle ultime 3 settimane., in particolare, ha ricordato molto la sfida tra i bianconeri e la Roma: poche occasioni, scarsa pericolosità davanti, uno 0-0 senza grandi emozioni. I partenopei, con due conclusioni McTominay e Politano, hanno provato a impensierire Di Gregorio ma senza successo. Il rovescio della medaglia di questasterile in attacco riguarda proprio la fase difensiva: 5 partite senza subire gol. Ma da 3 gare i gol non arrivano nemmeno per le avversarie.