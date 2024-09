Juve-Napoli la notizia è ufficiale | previsione confermata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Lantus ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il: confermate le ipotesi della vigilia. Il giorno tanto atteso è arrivato. All’Allianz Stadium di Torino tutto è pronto perntus-, primo big match stagionale per la squadra di Antonio Conte. Il tecnico leccese ritroverà per la prima volta i tifosi della Vecchia Signora dopo il suo addio nel 2014, con la voglia di dare un segnale importante al campionato tornando a casa con i tre punti.ntus-non è e non sarai mai una partita come le altre, e la decisione a poche ore dall’inizio del match di vietare la trasferta ai tifosi azzurri ne è la riprova. Un match che varrebbe la testa della classifica e che Ilviene da un momento di forma importante, con le tre vittorie delle ultime tre giornate che hanno dato fiducia al gruppo allenato da Conte.