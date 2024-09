Ippica Impact prova di forza La Tris ha un padrone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Sui 1800 della secondadidi, con in sella Saiu, che stacca su Comunque Bella e vola in trionfo al Cesare Meli. All’ippodromo gigliato alle Cascine 15 purosangue di 3 anni hanno vivacizzato sui 1800 metri di pista media la, ‘Premio North Light’ (montepremi euro 6.600), terzadella giornata. Day Shadow, con Marcelli, alla sgabbiata si portava davanti ae Grace The Gray e conduceva con determinazione. Nel finale però la corsa vedeva un epilogo emozionante e ricco di colpi di scena. Sull’ultima piegata la battistrada cedeva il passo alla determinata Comunque Bella, che con Del Fabbro entrava per prima sulla lunga retta finale. A metà retta l’allievo di Narduzzi,, con Stefano Saiu produceva un allungo superiore a tutti e andava a vincere in 1.59.3 sulla valida femmina Comunque Bella.