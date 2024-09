Infortunio per Meret in Juve-Napoli | cosa è successo e quando rientrerà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024)costretto al cambio nel primo tempo contro lantus La partita di Alex, portiere del, è durata solo 36 minuti. Durante la sfida contro lantus, l’estremo difensore è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Nonostante un tentativo di rimanere in campo,ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando spazio al secondo portiere Elia Caprile, che ha fatto il suo debutto stagionale.ha accusato un problema muscolare durante un’uscita su un cross proveniente dalla sinistra. Dopo alcuni minuti in cui ha cercato di continuare, ha chiesto il cambio. Nei prossimi giorni,sarà sottoposto a esami per valutare l’entità dell’e stabilire i tempi di recupero.rientra? Al momento è impossibile stabilire con precisionepotrà tornare in campo.