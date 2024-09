Infarti nei giovani in aumento L’allarme del cardiologo | Dati preoccupanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) “In Italia si è passati da circa 5000 casi a oltre 6000“. Questiriguardano gliche si verificano nei, e a lanciareè ilFurio Colivicchi, presidente dell’Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri). L’impennnata significativa dei casi di infarto tra persone in giovane età ha sollevato interrogativi. Di fronte ai, ci si interroga sulle cause – e anche sui sintomi – associati a quella che sta diventando una vera emergenza sanitaria. I Numeri Ogni anno, in Italia, si registrano circa 150.000 casi di infarto miocardico acuto. Un tempo, solo il 4-5% di questi riguardava persone sotto i 45 anni, ma recentimostrano un cambiamento allarmante: la percentuale diin individuiè salita di quasi il 17%, raggiungendo il 6% del totale.