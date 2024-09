Il Paradiso delle Signore spoiler | Elvira sotto pressione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 21 settembre 2024) Non c'è pace perGallo. La ragazza, infatti, come segnalano gliIl, sarà ancora alle prese con l'ostilità di suo padre nei confronti di Salvo e la situazione diventerà sempre più difficile per la giovane Venere. Ricordiamo che la ragazza, nel corso della scorsa stagione, ha portato avanti per diverso tempo una relazione con Tullio, un giovane molto amato dalla famiglia di, soprattutto per la sua posizione sociale. Resasi conto, però, di essere innamorata di Salvo, la Gallo ha troncato la sua storia con il fidanzato, con il quale era quasi in procinto di convolare a nozze, ed è corsa tra le braccia di Amato. I due innamorati, a quel punto, dopo mille peripezie, erano finalmente convinti di potersi godere il loro amore e costruire un futuro roseo e sereno insieme, ma la famiglia della Venere ha iniziato ad ostacolare la loro unione.