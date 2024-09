Guardia Lombardi piange Giuseppe in migliaia per l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi salutiamo un ragazzo che è dovuto diventare ben presto un uomo, visto che la vita lo ha messo a dura prova”. E’ questo il messaggio del sindaco di, Francescantonio Siconolfi dal pulpito della Chiesa Madre nel giorno dell’addio aCeletti. Il 30enne morto tragicamente lungo la strada provinciale 303 all’altezza del bivio di Valle Ufita lo scorso giovedì 12 settembre mentre era in sella sua moto, scontratasi per cause in corso di accertamento contro un’auto. Un bagno di folla ha voluto salutarecon un corteo partito da casa sua, tanto che la chiesa non è riuscita a contenere tutti. Ad officiare il rito funebre l’arcivescovo Pasquale Cascio della diocesi di Sant’Angelo dei-Conza-Nusco-Bisaccia. Forte la presenza dei motoclub, qualcuno ha voluto salutareanche dalla Svizzera.