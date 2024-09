G7 di Napoli un piano Mattei per la Cultura Giuli | per la prima volta presenti i leader dell’Unione africana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Un autentico successo dell’iniziativa italiana, “che dopo sette anni ha riunito i ministri dellae responsabili delle politicheli degli Stati del G7”. Il bilancio del ministro della, Alessandro, a chiusura dei lavori va oltre le previsioni: “L’Italia èmondiale in campole – ha rimarcato il ministro –al mondo per i siti iscritti nel patrimonio mondiale Unesco; dotata di eccellenze universalmente riconosciute. Abbiamo sentito, sentiamo e mostriamo ai nostri partner, un senso di responsabilità nella promozione di una cooperazione internazionale in campole allargata“.