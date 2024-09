Firenze il Teatro Cantiere Florida diventa club per una notte con Andy dei Bluvertigo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Andrea “” Fumagalli, iconico cofondatore dei, in consolle insieme all’artista Lillya Wert per trasformare ilinper una. Sarà una grande festa dedicata all’amore per la musica anni ’70, ’80 e ’90 a concludere, sabato 21 settembre alle 21.30, la decima edizione di “Poesia nella città”, ala rassegna tra parola, musica e performance a cura di Versiliadanza con la direzione di Angela Torriani Evangelisti. “Lov&Live”: questo il titolo della serata in connessione col tema che ha fatto da filo rosso alla programmazione di quest’anno: “Amore e altre parole”, in un ideale omaggio a Ernesto Balducci e alla sua visione di una cultura di pace. Oltre all’esperienza live sul palco, da annisi dedica parallelamente al djing.