F1 Zak Brown | Siamo stati noi a offrirci di modificare l’ala posteriore Le prestazioni della McLaren non cambieranno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo tante chiacchiere, alla finefiera,è intervenuta sulla struttura dell’alettone per evitare l’apertura del flap DRS alle alte velocità. E così l’alettonea basso carico, che tanto aveva fatto parlare a Baku, non avrà più quella capacità di flettere, rendendo la MCL38 ancor più efficiente dal punto di vista aerodinamico. Tuttavia, questa modifica molto probabilmente non avrà una grande incidenza sul resto del campionato di F1 in quanto la necessità di un alettone di quel genere potrebbe esserci solo per il GP di Las Vegas, in programma sul finire di novembre. A sottolineare questi aspetti è stato il CEO di, Zak, ai microfoni di Sky Sport. “noi adi cambiare