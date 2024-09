Endless Love replica puntata serale 20 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 21 settembre 2024) Triplo appuntamento stasera – venerdì 20– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 210, 211 e 212 in. Kemal, allarmato dalle minacce dirette di Emir verso la sua famiglia, sollecita Zehir a mettere sotto sorveglianza le abitazioni dei suoi parenti. Emir e Asu, al capezzale della loro madre, escogitano un piano per liberarsi di Galip e fargliela pagare per tutte le sue azioni. Zehir scopre il nome della fotografa che ha scattato le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è stato trovato morto. Nihan le chiede di fornirle tutto il materiale disponibile.