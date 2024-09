Dipendente in malattia si rischia il posto anche in questo caso? La Cassazione chiarisce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 21 settembre 2024) Il lavoratoreè tutelato dalla legge e dalla contrattazione collettiva,quando si trova in stato di. Quest’ultima va intesa come una condizione patologica, che implica un’incapacità lavorativa temporanea e quindi l’impossibilità di svolgere le mansioni di cui al contratto. Chi è innon perde ildi lavoro (nei limiti del periodo di comporto) e continua a percepire una retribuzione o una indennità economica pur in mancanza della prestazione. D’altra parte però, il malato o la malata deve rispettare alcuni specifici obblighi per nonre sfavorevoli conseguenze. Di seguito vedremo insieme una recente ordinanza della Corte di, che ha ad oggetto proprio ladel lavoratore e il campo di attività che si possono svolgere nel relativo periodo, senzare un pesante provvedimento disciplinare come il recesso per giusta causa.