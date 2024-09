Danneggia auto e minaccia carabinieri denunciata 32enne a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Una donna di origini bosniache hato un’to i militari intervenuti in via Pincherle. Nella notte del 21 settembre a, in via Pincherle, una donna di 32 anni, di origini bosniache e senza fissa dimora, è statadaipermento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è iniziato quando la donna, senza apparente motivo, ha preso a calci la carrozzeria di un’in sosta. Il proprietario del veicolo, residente nella stessa via, ha contattato immediatamente il 112. Idella stazioneSan Paolo sono giunti sul posto e hanno individuato la donna all’interno di un caravan parcheggiato poco distante. Alla vista dei militari, laha estratto un coltello da cucina e, in evidente stato di alterazione, ha cominciato arli.