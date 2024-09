Alluvione Irene Priolo contro Musumeci | Polemiche sui fondi 2023? Vada a controllare Assurdo qui pensiamo ad aiutare le persone colpite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) “Al ministro Salvini ho già risposto ieri. Il ministro Salvini, come il ministro, possono andare allare” le spese sostenute dall’”Emilia-Romagna per l’emergenzadel“nelle banche dati” che “sono a disposizione del governo in tutte le sue articolazioni”. Lo ha detto la presidente della Regione Emilia-Romagna,, rispondendo alle richieste del titolare del Mit di chiarimenti su come siano stati spesi i soldi stanziati per l’del. “Il governo bisogna che sia consapevole di ciò che possiede e di ciò che non possiede”, ha aggiuntoin un punto stampa. L'articolo: “suillare., quiadle” proviene da Il Fatto Quotidiano.