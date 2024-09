Allagamenti e paura ad Argenta | Livelli alti e campagne sott’acqua Fiato sospeso per la piena del Reno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Il sole che ha fatto capolino ieri mattina ha portato un barlume di ottimismo nelledell’to, solo sfiorate dalla catastrofe che, ancora una volta, ha colpito la Romagna. Ma per dire che l’allarme sia passata è ancora presto. Ladel– "importante ma non aproblematici", come ha spiegato il sindaco Andrea Baldini – ha tenuto con ill’intero territorio. L’no presenta però altre criticità, legate anche alle gravi esondazioni nel vicino territorio romagnolo. "La rottura di Idice e Quaderna – ha spiegato il primo cittadino – ha portato tanta acqua in aggiunta a quella arrivata con le piogge. In questo momento, l’idrovoro di Valle Santa ne riceve più di quella che può portare, visti anche i lavori di manutenzione in corso nell’impianto che dovevano finire il 30 settembre e che rendono alcune pompe non disponibili".