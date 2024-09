Accoltellamento a Lido di Classe I due arrestati pronti a parlare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Si trovano in carcere a Ravenna da mercoledì mattina. Da quando cioè i carabinieri hanno notificato loro le rispettive misure restrittive per tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma bianca (un coltello e un tirapugni). Lunedì mattina in tribunale toccherà a loro due: nell’interrogatorio di garanzia potranno cioè rendere la loro versione dell’accaduto, e sembrano intenzionati a farlo. Si tratta dei due giovani forlivesi di 20 e 21 anni - un pizzaiolo e uno studente-lavoratore, entrambi italiani incensurati di origine albanese - accusati in relazione all’di due forlivesi di 17 e 18 anni avvenuto verso le 3.30 della notte tra 10 e 11 agosto scorso fuori da uno stabilimento balneare didi