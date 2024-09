Zack Snyder svela il primo sguardo a Blood Line il videogame di Rebel Moon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il regista ha presentato la prossima espansione del mondo fantascientifico iniziato con i due capitoli della saga su Netflixha rivelato unal prossimo videogioco di Netflix ambientato nel mondo del suo franchise cinematograficodurante l'evento Geeked Week che si è tenuto la notte scorsa ad Atlanta. Intitolato: AGame, l'imminente offerta mobile è descritta come un "gioco d'azione cooperativo onin cui si assume il ruolo di un ribelle, scegliendo tra una varietà di classi per unirsi a una ribellione segreta che sta combattendo per riprendersi il proprio pianeta dal tirannico Motherworld". Sviluppato dallo studio Super Evil Megacorp (già artefice di titoli quali Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered