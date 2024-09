Virtus Verona-Renate oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Gavagnin – Nocini valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa, dopo la sconfitta incassata contro la Feralpisalò, vuole rialzare subito la testa per cercare la sua seconda vittoria stagionale e tornare a muovere la classifica., come seguire il match La squadra nerazzurra, dal suo canto, è partita nel miglior modo possibile conquistando quattro successi in altrettante sfide e consolidando il primato in classifica a punteggio pieno nel girone A insieme al Padova. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 20 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 258. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.