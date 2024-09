Video di sorveglianza riprende ragazza che uccide la madre e poi tende l’imboscata al patrigno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unagghiacciante mostra l’atteggiamento indifferente di unasospettata di omicidio. Originaria del Mississippi, le immagini mostrano come dopo aver presumibilmente sparato e ucciso la, la giovane si mette serenamente a inviare messaggi al cellulare. Le riprese delladella cucina mostrate durante il processo per l’omicidio commesso dalla quindicenne Carly Gregg, hanno catturato i momenti precedenti e successivi al presunto omicidio di sua, Ashley Smylie, avvenuto lo scorso 19 marzo. Gregg aveva ancora 14 anni quando avrebbe usato una pistola 357 Magnum per spararle. Le strazianti riprese evidenziano Gregg che nasconde qualcosa dietro la schiena e si dirige verso la sua camera da letto, pochi istanti prima che si sentano tre colpi di pistola. Le immaginiincastrano una figli di matricidio (Pixabay) – Notizie.