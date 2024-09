Vicolo chiuso da cancelli | scoppia la protesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel mirino di alcuni residenti finisce il, dal cancello in zona Conce apposto ormai sette anni fa quando era sindaco Gabriele Santarelli. Uno di loroe sollecita "da mesi l’amministrazione comunale" come spiega lui stesso al Carlino. "Una situazione di illegalità che potrebbe comportare rischi per gli abitanti e i frequentatori dell’area vista la vicinanza del fiume – denuncia il residente che chiede di restare anonimo -. Questo è uno dei punti più suggestivi della città con lo splendido stabile di proprietà della Fondazione Carifac. Come è noto si trova in un’area storicamente sede di opifici che utilizzavano l’acqua del fiume Giano per la lavorazione delle pelli". Le concerie, fin dal XV secolo, rappresentarono una florida industria del comparto fabrianese. L’attuale immobile, sede di Carifac’Arte, è composto da due corpi di fabbrica uniti.