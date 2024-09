Verso Inter-Milan arbitra Maurizio Mariani | Paulo Fonseca trema Ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 20 settembre 2024), l’arbitro della stracittadina sarà: e c’è un precedente che fareE’il direttore di gara disegnato perre il delicato derby tra, che deciderà il futuro di mister. Per il signore della Sezione di Aprilia, sarà il quarto appuntamento della stracittadinaese e le statistiche non sorridono ai rossoneri. Sì, perché ci sono un paio di precedenti che hanno fatto infuriare il Diavolo in passato. Il primo, quello meno grave, è il cartellino giallo assegnato a Theo Hernandez – nella gara con l’Hellas Verona – durante la scorsa stagione per l’esultanza ritenuta polemica dal direttore di gara (il francese fu costretto a saltare la sfida con la Fiorentina per diffida).