Verona tragedia in famiglia | uccide la moglie con la pistola e ferisce gravemente il figlio 15enne

(Di venerdì 20 settembre 2024)in Italia: un uomo ha ucciso ladi 58 anni a colpi di arma da fuoco nel pomeriggio del 20 settembre, nella loro abitazione di Vago di Lavagno, in provincia di. Feritoil. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento con l’elicottero. Tutto è successo attorno alle 14 in via Galilei: secondo le ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto nella cucina dell’abitazione della.Leggi anche: Processo stupri in Francia, uno degli accusati: “Pensavo fosse un gioco di coppia” L’uomo, 60enne, è stato fermato poco dopo dai carabinieri e portato in caserma. Dopo aver ricevuto l’allarme, le forze dell’ordine avevano transennato tutta la zona attorno alla casa della. La dinamica dell’omicidio è ancora al vaglio degli investigatori.