Valencia-Girona – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilcercherà di riprendersi da una serie di sconfitte consecutive quando continuerà la sua campagna della Liga 2024-25 con una sfida contro il, squadra di base, sabato 21 settembre sera. I catalani sono stati impegnati in Champions League mercoledì sera, con una sconfitta per 1-0 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’ultima partita delli ha visti perdere 3-0 contro l’Atletico Madrid nella Liga. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le dueL’inizio della nuova stagione della Liga è stato difficile per il, che si trova attualmente in fondo alla classifica con un solo punto nelle prime cinque partite.