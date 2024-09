Tradizioni Un week end nel segno della storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) MONTOPOLI IN VAL D’ARNO Fine settimana all’insegna delle feste tradizionali a Montopoli. Ieri sera è iniziata Martinfiera, giunta quest’anno alla 30 esima edizione. Venerdì sera invece alle 20 ci sarà la cena con delitto nei locali di Martinfiera. La festa entra nel vivo sabato e domenica con le tradizionali bancarelle nelle vie del borgo, gli spettacoli degli artisti di strada e i laboratori per bambini. "Per questa edizione – spiega Giovanni Signorini presidente dell’associazione Martinfiera – abbiamo voluto riprendere la tradizione artigianale di Marti con il primo palio dei Cerchiai, a sfidarsi le contrade di Pomatta e Merizzo. Sabato pomeriggio si terranno le qualificazioni e domenica le finali. Tradizionale anche il motoradunodomenica mattina. Perché venire alla festa? Marti è un paese bellissimo!".