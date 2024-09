Tale e Quale Show torna su Rai1 | tutte le novità della quattordicesima edizione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) Programmi tv. È tutto pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti televisivi più amati dal pubblico e dalla critica. Il celebre varietà di, “”, si appresta a dare il via alla sua, ricca di sorprese e. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il programma tornerà in prima serata venerdì 20 settembre. A condurre losarà, come da tradizione, Carlo Conti. ( dopo le foto) Leggi anche: “Striscia la notizia”, svolta storica nel programma: arriva il velino. Di chi si tratta Leggi anche: “Uomini e Donne”,le curiosità sulla nuova stagione: quando inizia e chi sono i tronisti “su: questa sera la prima puntata “sua partire da venerdì 20 settembre, con Carlo Conti nuovamente al timone.