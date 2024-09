Stellone | Entrambe le difese fanno della fisicità il loro tratto distintivo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roberto, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it. Di seguito le sue parole.su Juventus-Napoli Questa è la settimana di Juventus-Napoli.le squadre hanno un nuovo allenatore quest’anno. Chi tra Thiago Motta e Conte ti sembra più avanti nella costruzione del proprio modo di intendere calcio? “Tutte e due hanno cambiato gli allenatori, parliamo di due grandissimi dove Thiago Motta nell’ultimo anno a Bologna ha giocato bene e si è meritato l’approdo alla Juventus. Conte ha già ottenuto successi importanti. Hanno due stili di gioco completamente diversi, ma entrambi efficaci”.leil, sebbene con sistemi di gioco completamente diversi. Chi farà più fatica in questa sfida a distanza? “Pur giocando in maniera diversa, sono due ottime