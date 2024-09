Roma | secondo allenamento di Juric nuovi retroscena sull' addio di De Rossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)19 settembre 2024 - Aria umida, cielo solo parzialmente coperto e un timido sole a riscaldare l'ambiente, ma a Trigoria in realtà il clima è tutto fuorché sereno. La città non rispecchia l'umore della sua squadra (o almeno di una di esse), al contrario fa da netto contrasto con l'ambiente teso e in piena tempesta attualmente all'interno di spogliatoi e uffici giallo. L'esonero da parte della dirigenza di Daniele Deè ormai ufficiale da oltre 24 ore, ma nessuno sembra ancora aver digerito a pieno la scelta del comparto dirigenziale. Ai messaggi social dei giocatori, si stanno sommando sempre più le voci dei commenti, che mandano ulteriormente allo sbando una braca già preda delle onde del malcontento per un avvio di stagione difficile (a discapito di un mercato importante) che ha fatto seguito a un finale amaro dello scorso campionato.