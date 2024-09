Ritorno in classe Dai voti ai tablet Ecco le novità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nappo* Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, procede con le nuove disposizioni per l’anno scolastico in corso: dall’approvazione della riforma sul voto in condotta alle sospensioni scolastiche. Grande attenzione è riservata verso la lotta alla violenza e al bullismo: saranno adottati comportamenti ancora più severi, la prepotenza e i comportamenti aggressivi verranno contrastati con possibili bocciature se il voto in condotta scende a 5 oppure per debito scolastico in Educazione civica nelle scuole superiori con un voto di 6. È prevista anche una rivisitazione al sistema delle sospensioni dove si annunciano attività di riflessione per interruzioni della frequenza fino a 2 giorni e attività di cittadinanza solidale per stop più lunghi.