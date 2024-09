Regno Unito a Londra tutto pronto per la prima Italy Run

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) È laRun mai organizzata ae vuole celebrare la Giornata dello sport italiano nel mondo. L’iniziativa – organizzata dal Consolato Generale d’Italia ae che annovera tra i suoi testimonial due icone dello sport italiano nel mondo quali Gianfranco Zola e Roberto Di Matteo – si svolgerà il 22 settembre e si snoderà lungo un percorso di 5 km, tra Holland Park e le strade del quartiere di Kensington, e sarà aperta non solo agli entusiasti della corsa ma anche a principianti di tutte le età e di tutte le nazionalità. Grazie alle aziende partner dell’Run sono previsti premi per i vincitori delle tre categorie femminili e maschili in gara: adulti, over 65, junior.