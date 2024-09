Reality e documentari La sfida a Netflix parte da Montelupo | Ecco Julius Plus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)Fiorentino (Firenze), 20 settembre 2024 –è sbarcata negli Emirati Arabi. Ha una sua sede a Dubai, ma questo è solo il primo passo di un lungo cammino: la start up empolese conta di approdare in altri 164 Paesi. Un orgoglio tutto italiano, per un’idea che ha preso forma nei mesi scorsi aFiorentino. La piattaforma streming on demand per smart tv e dispositivi mobili, con contenuti esclusivi prodotti e distribuiti «in casa» ha messo radici nella zona artigianale delle Pratella dove dalla scorsa estate all’interno di un capannone sono stati allestiti set e studi televisivi professionali. Dietro al brand c’è Simone Falcini, imprenditore e chef empolese (con un passato da ristoratore) che ha puntato tutto sulla voglia di raccontare storie.