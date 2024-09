Pontida orfani ucraini rimpatriati all’improvviso | Decisione che ci rattrista non li abbandoneremo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un lungo tira e molla, tra protesta e raccolte firme per il previsto rimpatrio degliarrivati in Bergamasca nel marzo del 2022. Alla fine, però, per un gruppetto di loro non c’è stato nulla da fare: giovedì 19 settembre undici dei tredici bambini che erano ospitati all’interno dell’Abbazia di San Giacomo disono saliti su un bus in direzione dell’Ucraina. Sembrava dovessero partire già a metà agosto, ma la gioia per lo stop a quel viaggio è stata spenta solo un mese più tardi: martedì la comunicazione al Comune, due giorni più tardi la partenza. Di età compresa tra i 7 e i 9 anni, per loro non è stato possibile richiedere lo status di rifugiati: un “escamotage” utilizzato invece per convincere il Tribunale per i Minorenni di Brescia a fermare la procedura che riguardava un’altra trentina di ragazzi, accolti tra Bedulita e Rota Imagna.