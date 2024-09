Pachinko 2 Lee Min-ho | Un' opera profonda che non parla solo della Corea

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Per Hansu l'aspetto più importante su cui concentrarsi è la sopravvivenza". L'attore racconta la seconda stagioneserie tratta dal bestseller di Min Jin Lee disponibile su Apple TV+. Per dare un'idea di quanto Lee Min-ho sia popolare in Asia (e non) basta sbirciare il suo account Instagram che conta oltre 35 milioni di follower. Un numero gigantesco frutto del successo ottenuto grazie al drammano Boys Over Flowers prima e a City Hunter, serie tv basata sull'omonimo manga di Tsukasa H?j?. Ma il ruolo che ha fatto da spartiacque nella sua carriera, segnando un prima e un dopo e dandogli l'opportunità di farsi conoscere da un pubblico internazionale, è senza dubbio quello di Hansu. Uno dei protagonisti principali di, l'epopeana firmata da Min Jin Lee