Meteo torna il caldo sull’Italia | ecco quando e per quanto tempo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) Previsioniprossimi giorni. Il Ciclone Boris ha portato male pioggia in tutta l’Europa. Anche il nostro paese ha dovuto fare i conti con il mal. Le alluvioni hanno colpito varie regioni, tra cui l’Emilia Romagna. Per fortuna però gli italiani possonore a sorridere perchè presto il Ciclone Boris sarà solo un lontano ricordo e sul paese tornerà a splendere il sole. (Continua) Leggi anche: Mal, arriva il Ciclone Boris: previste gravi inondazioni Leggi anche:, due cicloni minacciano il nostro paese: cosa sta per accadere, arriva la tregua dal malGli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal mal. Le piogge si sono abbattute su tutte il paese, creando anche notevoli danni. Ieri l’Emilia Romagna è stata colpita da una forte alluvione, ma i danni hanno colpito anche città come Roma e Napoli.