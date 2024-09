‘Maria Montessori – La nouvelle femme’ una clip in esclusiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà al cinema dal 26 settembre (per Wanted) Maria– Lafemme, l’atteso film diretto da Léa Todorov dedicato a una delle scienziate italiane più iconiche nel mondo. Maria– Lafemme vede protagonista Jasmine Trinca nel ruolo della pedagogista di origine marchigiane che ha rivoluzionato con il suo metodo l’educazione e l’approccio all’infanzia. Un racconto al femminile, femminista e profondamente illuminante che vede al centro Maria, figura che ha precorso i tempi, lottando, all’inizio del secolo scorso, per l’eguaglianza di diritti in un mondo dominato da paternalismo e maschilismo. L’escamotage attraverso il quale la regista Léa Todorov – figlia del più grande storico della letteratura russa, Tzvetan Todorov- costruisce l’intreccio della vicenda è l’incontro di Mariae Lili d’Alengy.