Louis Vuitton Cup Luna Rossa batte American Magic 5-3 e vola in finale contro Ineos

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) –ogginella semidellaCup, vince la serie per 5-3 e si qualifica per ladove affronteràBritannia dal 26 settembre. La barca italiana in semi, nell’ottava regata chiude 5-3 suglii che erano reduci da tre successi consecutivi. Chi vincerà latraBritannia si andrà a giocare l’America’s Cup 2024Team New Zealand, campione in carica.nell’ottavo round di seminon ha dato scampo agli statunitensi chiudendo con oltre 700 metri di vantaggio su. Persi tratta della quintadiCup dal 2000 ad oggi.