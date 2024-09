Liverpool dall’Inghilterra | Bremer tra le opzioni per il post-Van Dijk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) In casasi inizia a guardare anche a un futuro senza Virgil Van, perno della difesa in scadenza di contratto il prossimo giugno.spuntano i diversi nomi già sul taccuino della dirigenza dei Reds e tra questi c’è anche quello di Gleison, che ha recentemente rinnovato con la Juventus e viene valutato attorno ai 70 milioni di euro. Abbastanza costoso anche il centrale difensivo dello Sporting Lisbona Goncalo Inacio, che ha una clausola di 60 milioni. Leggermente più economico Loic Bade, per il quale il Siviglia chiederebbe attorno ai 50 milioni, mentre per Marc Guehi il Crystal Palace la scorsa estate ha chiesto addirittura 90 milioni al Newcastle.tra leper il-VanSportFace.