LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | al via le FP1 Norris alza subito la voce

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 Terza posizione al momento per Sainz che arriva a nove decimi da. 11.37con gomma media fa registrare un ottimo 1:35.522. 11.36 Abbassa l’asticella Lewis Hamilton con un crono di 1:36.1. 11.35 Leclerc al traguardo con il tempo di 1:37.845, secondo tempo alle spalle di Russell per 16 millesimi. 11.34 Leclerc attacca il giro con gomma dura. 11.33 In pista anche Colapinto, fantastico nell’ultimo Gran Premio di Baku: arrivato al Q3 e poi in zona punti con la Williams. 11.31 In pista entrano già diverse vetture, ci sono le due Sauber e la Mercedes di George Russell. 11.30 BANDIERA VERDE! Cominciano le FP1 a. 11.28 Ecco invece la classifica costruttori: 1. McLaren 476 2. Red Bull 456 3. Ferrari 425 4. Mercedes 309 5. Aston Martin 82 6. RB 34 7. Haas 29 8. Williams 16 9. Alpine 13 10. Sauber 0 11.