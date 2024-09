Le offerte di lavoro Da manovali a manager Le posizioni aperte in tutta la provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Con l’estate ormai alle spalle, sono numerose ledicon contatto diretto nel territorio delladi Pistoia. Vediamo insieme quelle più interessanti. Ad Agliana, un’azienda del settore elettronico e informatico ricerca una figura da inserire all’interno del proprio organico come consulente commerciale. Per questoviene richiesto possesso di diploma, patente B e disponibilità a trasferte. Gradita ma non indispensabile una minima esperienza nel settore. Il datore diprecisa che l’offerta diè rivolta a candidati ambosessi. Per informazioni e candidature è possibile David Novi al numero telefonico 0574 673041 oppure, via e-mail, a [email protected] . A Pistoia, invece, l’azienda Audiosan ricerca audioprotesista che si occupi dell’effettuazione di visite audiometriche, applicazioni protesi acustiche e relativa assistenza.