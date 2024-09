Le 2 nuove proposte della Commissione Ue sui prestiti all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bruxelles, 20 set. (askanews) – Laeuropea ha proposto oggi un prestito eccezionale di assistenza macro finanziaria (Mfa)che potrà arrivare fino a 35 miliardi di euro, con scadenze per il rimborso fino a 40 anni, e che dovrebbe essere erogato con una prima tranche entro la fine dell’anno, e poi con successive tranche regolari fino alla fine del 2025. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio Ue (a maggioranza qualificata) e dal Parlamento europeo. Laha proposto anche un nuovo meccanismo di cooperazione per i(“Ukraine Loan Cooperation Mechanism”) da 45 miliardi di euro (circa 50 miliardi di dollari), volto ad attuare l’accordo raggiunto dai paesi del G7 al vertice del 15 giugno scorso a Borgo Egnazia, in Puglia, e le conclusioni dell Consiglio europeo del 27 giugno.