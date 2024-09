Laver Cup 2024 prima giornata sul 2-2 | Dimitrov batte Tabilo Poi Fritz Shelton superano Alcaraz Zverev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si chiude sul 2-2 ladiCup. Nel doppio che ha archiviato il venerdì a vincere è stata la coppia del resto del mondo composta da Taylore Ben. Gli statunitensi hanno battuto 7-6(5) 6-4 gli europei Carlose Alexanderin un’ora e trentasette minuti di gioco. Al quarto game il cammino dello spagnolo e del tedesco si è messo subito in salita.strappano il servizio, poi tengono il servizio a zero e difendono il vantaggio. Al nono gioco arriva però il controbreak europeo, che trascina la contesa al tie break: gli statunitensi salgono sul 6-3 e sfruttano il terzo set point a disposizione. Secondo set di rimpianti per gli europei, che sprecano quattro palle break nel quarto game. Ne basta uno invece a Benche sul 4-4 con un dritto profondo mette la firma sulla fuga.