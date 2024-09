La nostalgia di Berlusconi è una cosa che mi devasta tutti i giorni Il mio primo bacio? Alla professoressa di educazione fisica | Francesca Pascale si confessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)si è raccontata durante una intervista a Rai Radio2 nel programma “5 in Condotta” con Serena Bortone e Francesco Cundari. “In questo momento c’è una curiosità attorno a me che mi sorprende perché la battaglia per i diritti civili, per i diritti umani, parte nella mia vita da lontano, dal 2006. Ma lo vivo con serenità e mi piace investirlo per una battaglia in cui credo”, ha spiegato. “Ultimamente piango spesso, vengo catturata ddi tante cose tante cose che avrei voluto vivere in maniera diversa. – ha continuato – Ad esempio, lanei confronti diè unache mi, quotidianamente. Non ho perso solo il mio ex compagno, ma il mio miglior amico. Purtroppo, è una mancanza che si rafforza di giorno in giorno. Il nostro rapporto era così profondo che non aveva paletti di nessun genere.