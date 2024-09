Il Manzoni apre la nuova stagione | classici commedie danza e… Extra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano – Una sicurezza. Non poco, considerando questi tempi instabili. Poi chiaro c’è tutto il resto: la qualità di una proposta legata all’intrattenimento ma di grande solidità attoriale, l’attenzione verso le famiglie, l’ampiezza pantagruelica del cartellone, il gusto spensierato (quasi anni ’80) di certe serate, la comodità del salottone in centro a Milano. In una parola: il. Che ieri ha presentato la, confermando i suoi punti di forza. Con un bouquet teatrale pronto a soddisfare i desideri dei propri abbonati. Colonna sonora: “More than a feeling” dei Boston. Più di un sentimento. Classico al quadrato per il palcoscenico Fininvest. “Come ormai da dieci anni – sottolinea il direttore generale Alessandro Arnone –, laconferma l’impostazione articolata in quattro cartelloni tematici: Prosa, Ridere alla grande,e Family.