Il ddl Sicurezza viola il diritto penale liberale | cozza con democrazia e Costituzione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il disegno di legge governativo n. 1660 sulla, appena approvato dalla Camera dei Deputati, è in evidente contrasto con i caratteri fondativi del nostro sistema democratico ein modo sguaiato i principi dell’ordinamento costituzionale. È fatta carta straccia del. Si minaccia di sanzione carceraria chiunque protesti, in qualunque modo: per strada, pacificamente, in carcere. Lo scorso maggio, agli inizi della discussione parlamentare, con un documento congiunto scritto da Antigone e Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), avevamo lanciato l’allarme su come lo Stato difosse pericolosamente sotto attacco. Ma, soprattutto, lo aveva lanciato l’Osce (Organizzazione per lae la Cooperazione in Europa), che aveva usato parole nettissime al proposito.