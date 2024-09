I falsi retroscena sulla ribellione dello spogliatoio della Roma a De Rossi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024)è una città fantastica, ma c'è anche una buona dose di mitomania tra alcuni dei suoi cittadini. Dopo l'esonero di Daniele Deda parte dei Friedkin sono iniziati a circolare audio su audio die in particolare uno è finito sui telefoni di buona partecittà. Nel lungo vocale si favoleggia di un presunto confronto acceso, finito in rissa, tra l'ex allenatoree Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, capitano e vice, dopo il pareggio all'ultimo secondo contro il Genoa. La realtà dei fatti è distante anni luce da quanto riportato da improvvisate gole profonde. Tra i motivi che hanno portato all'addio di DDR non c'è infatti quello di un rapporto incrinato con lo. Anzi.